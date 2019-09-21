صدور النسخة العربية لكتاب "نظام التفاهة"

صدرت حديثا عن دار سؤال للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية من كتاب "نظام التفاهة" للمفكر الكندي آلان دونو٬ ومن ترجمة وتعليق د. مشاعل عبد العزيز الهاجري.



في هذا الكتاب يقوم "دونو" بنوع من التمرين الفكري حول هذا التحدي الهائل، والغامض مع ذلك٬ الذي يصيبنا وجميع المعاصرين ويقصد التفاهة المنتشرة، كما يؤكد دونو علي أن التافهين قد حسموا المعركة، من دون اجتياح الباستيل في إشارة إلى الثورة الفرنسية، ولا حريق الرايخشتاج (البرلمان الألمانى) في إشارة إلى صعود هتلر في ألمانيا٬ ربح التافهون الحرب٬ وسيطروا على عالمنا وباتوا يحكمونه.



يذهب "دونو" إلي أن التفاهة هي مرحلة من مراحل تطور النظام الرأسمالي الاحتكاري إذ تحولت فيه المهنة إلى وظيفة لتضمن لك البقاء فقط على وجه الأرض. التفاهة هي أن يعمل العامل عشر ساعات عمل في مصنع السيارات دون أن يستطيع إصلاح عطل بسيط في سيارته، وينتج العامل الزراعي غداء لا يستطيع شراءه، وتبيع كتبا ومجلات ولا تستطيع قراءة سطر واحد، إذ أصبح العمل تغريبيا وتشيئيا كما صورة الفكاهي الشهير "شارلي شابلن" في مجلة الأزمنة الحديثة.