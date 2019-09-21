تصريحات ريجيلون ظهير ريال مدريد تسيطر على اهتمامات صحف اسبانيا

اهتمت صحف إسبانيا الصادرة صباح اليوم السبت بتصريحات سيرجيو ريجيلون الظهير الأيسر لريال مدريد والمُعار لصفوف إشبيلية، عن مواجهة الميرنجي غدا الأحد فى الاسبوع إلخامس بالدورًى، وثلاثي هجوم برشلونة المكون من ليونيل ميسي، لويس سواريز، وأنطوان جريزمان، الذي سيظهر لأول مرة ضد غرناطة اليوم بنفس الجولة.

وتصدرت تصريحات سيرجيو ريجيلون صحيفة "ماركا": "مواجهة ريال مدريد مباراة خاصة، لكنني لا أعرف طريق سوى الفوز".

وأضاف: "فريقي هو إشبيلية، وشعاري هو شعار إشبيلية، وجماهيري هي جماهير إشبيلية".

وتابعت الصحيفة: "الظهير المُعار من ريال مدريد دون بند الخوف، سيُشارك غدًا ضد فريق زيدان".

وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "الثلاثي الجديد MSG".

وأضافت: "ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة، لديه السهام الثلاثة لهجوم البلوجرانا، لاستئناف المنافسة على الدوري الإسباني".

وتابعت: "ميسي، وسواريز وجريزمان هي الوصفة لإنهاء الجفاف الذي استمر لمدة 5 أشهر، دون انتصار خارج الملعب".

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "هكذا سيكون قميص برشلونة في موسم 2020-2021".

وأضافت: "وافق النادي على التصميم الجديد للملابس التي سيرتديها اللاعبون خلال الموسم المقبل".وتابعت: "التصميم مستوحى من زي الفريق في عام 1920، والذي بدأ فيه العصر الذهبي".