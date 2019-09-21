الوطنية للإعلام تبحث عودة إنتاج الدراما فى ماسبيرو

وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على مقترح تقديم ورقة عمل وإنشاء لجنة عليا لبحث عودة الدراما في الوطنية للإعلام.



وقال شكري أبوعميرة، عضو الهيئة ومقدم المقترح، إن الدراما المصرية يجب أن تعود إلى الأصل وهو ماسبيرو، حيث إن الدراما السابقة التي أنتجها ماسبيرو هي التي كونت الموروث الثقافي والاجتماعي والفني في كل البلاد العربية، وعملية توقفها في الفترة الماضية سببت أزمات عديدة.



وأكد في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الدراما هي قلب الهيئة الوطنية للإعلام، وهي التي سوف تحافظ على الموروث الثقافي والانتماء إلى الدولة المصرية.



وأشار إلى أنه في الجلسة القادمة لمجلس الهيئة، سوف يقدم ورقة عمل عن إعادة الإنتاج الدرامي بماسبيرو تتضمن التكاليف والعائد المادي والثقافي.