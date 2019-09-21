أوقاف قنا: غدًا بدء الدراسة بمركز محفظي القرآن الكريم دون واسطة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة قنا، في بيان لها، اليوم السبت، أن الدراسة سوف تبدأ في مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمحافظة قنا، غدا الأحد الموافق 22 -9- 2019 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمسجد أبو الحسن الشاذلي بالشئون بقنا للعام الدراسي الأول.



وأكد بيان مديرية الأوقاف، أن الحضور في الميعاد المذكور للطلبة وذلك من أجل التنسيق بمواعيد المركز، منوها إلى أنه تم الإعلان منذ أيام عن أسماء المقبولين من الشباب والفتيات من أبناء مدن ومراكز المحافظة المختلفة.



وأشار البيان، إلى أن الاختبارات تمت في جو من الشفافية، ولم يكن هناك أية واسطة لأي شخص، وسير العملية الامتحانية كان تحت إشراف مشايخ متخصصين.