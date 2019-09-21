تعليم قنا: منع خروج الطلاب دون إذن قبل انتهاء اليوم الدراسى

أعلنت إدارة قنا التعليمية، اليوم السبت، تطبيق إجراءات صارمة مع بداية العام الدراسي الجديد، حفاظًا على الطلاب واستجابة لمناشدات أولياء الأمور بقنا، بالتشديد فى عملية حضور وانصراف الطلاب وعدم تركهم يخرجون مع أحد قبل انتهاء اليوم الدراسي.



وأشار بيان لإدارة قنا التعليمية، إلى أنه تنفيذًا للتعليمات الصادرة من الوزارة الخاصة بأمن المنشأة التعليمية وسلامة الطلاب، وحفاظًا على أمن المنشأة التعليمية وحفاظًا على سلامة وأمن الطلاب مع زيادة وتكثيف عمل المشرفين في الأدوار والفناء والحمامات وجميع الأماكن الخاصة بوجود الطلاب.



وأضاف البيان، أنه تم إصدار تعليمات للجميع بتنفيذ الإجراءات والقواعد الحاسمة بتشديد الأمن على أبواب المدارس وعدم خروج أى طفل سواء فى نصف اليوم الدراسي أو آخره إلا بإذن خروج بعلم شئون الطلبة بالمدرسة، ومعتمد من مدير المدرسة بعد الاطلاع على البطاقه الشخصية من ولى الأمر، خاصة رياض الأطفال والمراحل الأساسية وذلك حفاظًا على الطلبة والطالبات.