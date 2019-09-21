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القبلة

جامعة الأزهر تطمئن على سير العملية الدراسية مع بدء العام الجديد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:35 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة من أجل راحة الطلاب والعمل على توفير كل ما يحتاجون إليه، لتذليل أية عقبات تحول دون تفوقهم، مشيرًا إلى أنه سيدرس مشكلة طلاب الفرقة الثانية من الحاصلين على "جيد جدًا"، ولم يتم تسكينهم بالمدينة الجامعية للعمل على حلها في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم السبت، عددًا من الكليات للاطمئنان على سير العملية الدراسية مع بدء العام الجامعي الجديد 2019- 2020، مقدمًا للطلاب الجدد الهدايا بهذه المناسبة.

وأكد أنه تم إعداد برنامج متكامل لضمان التواصل بشكل مستمر مع الطلاب والاطمئنان على مدى انتظام الدراسة، وعقد منتديات للحوار معهم تضمن حرية النقاش ونشر الوعي بوسطية الإسلام والتسامح والسلام.

وحث المحرصاوي الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعي، والتي ستقام بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والهيئات العلمية، بما يسهم في اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها للإسهام بفاعلية في خدمة الوطن، مؤكدًا أن التعليم الجامعي يسهم في بناء شخصية الشباب وتحقيق الثراء الفكري لهم حتى لا يقع فريسة سهلة لمن يريدون العبث بعقولهم لتحقيق أجندات خاصة.

وكان رئيس جامعة الأزهر قد عاد إلى القاهرة عقب زيارة لإسبانيا استغرقت عشرة أيام، للمشاركة في ملتقى السلام العالمي.

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