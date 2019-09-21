جامعة الإسكندرية: خطة كاملة لاستقبال الطلاب فى بداية العام الدراسى

أكد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي، وضع خطة كاملة لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد، لدمجهم في الأنشطة المختلفة، سواء "رياضية أو ثقافية أو فنية أو جوالة" من خلال إدارات رعاية الشباب بجميع الكليات، وفرق القادة الاجتماعيين، وطلاب شباب كيان جامعة الإسكندرية، فضلًا عن تقديم برامج الرعاية الطلابية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأوضح الكردي- في تصريح اليوم السبت- أن العام الدراسي الجديد سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بأهمية دعم الأنشطة الطلابية المختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية فيها إيمانًا بدورها المهم في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث تم الانتهاء من تجهيز المنشآت الرياضية بالجامعة، وتتضمن استاد الجامعة والملاعب وحمامات السباحة.



وأعرب عن تطلعه إلى عام جديد تتحقق فيه كل أهداف العملية التعليمية من خلال الالتزام بالضوابط واللوائح والأعراف والتقاليد الجامعية، مؤكدًا انتظام الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة.



وأشار إلى أنه تم إعلان الجداول الدراسية للطلاب، والانتهاء من إعداد أماكن المحاضرات والمعامل والقاعات والورش والمكتبات، ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية بالكليات، والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.



وشدد رئيس جامعة الإسكندرية على عمداء الكليات ضرورة تحقيق الانضباط في العملية التعليمية، ووجودهم مع أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية.