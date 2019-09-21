الليلة.. محمد الباز يجيب على أسئلة سبتمبر الصعبة فى 90 دقيقة

يكشف الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية، بالمستندات والفيديوهات والوثائق أكاذيب الجماعة الإرهابية وقنواتهم، وكيف رددوا أكاذيب وشائعات حول تظاهر المصريين، أمس الجمعة، وذلك من خلال إجابته على عدد من الأسئلة المطروحة فى الشارع المصرى عما حدث ومن يقف وراءه وما هى تبعات ذلك، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.



ويستعرض الباز بالفيديوهات والصور كيف فبركت الجماعة الإرهابية صورًا وفيديوهات قديمة وإعادة نشرها مرة أخرى فى قنواتهم الإرهابية فى الخارج، كما يكشف كيف رفض الشعب المصرى دعوات الجماعة الإرهابية لنشر العنف والإرهاب والتخريب فى مصر.



كما يكشف كيف تلاعبت قنوات الجزيرة الإرهابية وقنوات الخارج الإرهابية بنشر صور ومعلومات مفبركة عن سقوط ضحايا فى الشوارع، وكيف كذب أصحاب هذه الصور الجماعات الإرهابية.



كما يكشف الباز تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى الوﻻيات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار الساعات المقبلة، وكيف تخوض مصر معركة ضد الإرهاب والعنف.



ويحل أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمى ضيفًا على الباز، لتحليل خريطة الوضع فى مصر والشرق الأوسط، وأهم ما ستركز عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.