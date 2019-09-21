انتظام المدارس الإعدادية والثانوية في إيتاي البارود

أجرى محمد كجك، رئيس مجلس ومدينة إيتاي البارود، يرافقه محمد الدسوقي، مدير الإدارة التعليمية بإيتاي البارود، جولة تفقدية اليوم بالمدارس الإعدادية والثانوية بمدينة إيتاي البارود، تابع خلالها استقبال المدارس لطلاب المراحل الإعدادية والثانوية المختلفة وسير العملية التعليمية بانتظام.



وخلال الجولة رحب "كجك" بالطلاب وتأكد من توافر كل احتياجاتهم داخل المدارس وتوفير المقاعد الدراسية لهم، وكذلك نظافة الفصول ودورات المياه.



وأكد رئيس المدينة أنه سيتم المرور على كل المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من توفير المناخ الملائم للطلاب داخل المدارس لإعداد جيل متميز قادر على مواكبة سلسلة الإنجازات التي تشهدها البلاد.