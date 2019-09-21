فيديو.. قصة أفضل سباحة بارالمبية مصرية حققت 176 ميدالية

قالت لبنى مصطفى، أفضل سباحة بارالمبية مصرية، إنها تستعد يوميًا لبطولة العالم المقبلة بأستراليا، حيث تبدأ التمرينات من الساعة الخامسة صباحًا، فضلًا عن دراستها الباليه، ولعب الفروسية وكرة السلة.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن أقرب البطولات لقلبها دبي والصين وإيطاليا والمكسيك، مخاطبة الرئيس السيسي: "بتمنى أحضر معاك منتدى شباب العالم".



وأوضحت صفاء مصطفى والدة لبنى، في حوارها مع الإعلاميين حسام الدين حسين وسمر نعيم، أنها بدأت مع ابنتها في السباحة العلاجية منذ طفولتها للعلاج من بعض مشاكل الرئة، ومن هنا بدأت تنمي مهارتها في الرياضة وتحلم بأن تكون بطلة فيها.

