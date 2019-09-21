أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 686 جنيهًا للجرام

شهدت أسواق الذهب، اليوم السبت، ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهات لدى محلات الصاغة، حيث سجلت أسعار الذهب عيار "21" نحو 686 جنيهًا للجرام، حسبما أكد ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية.



وأضاف نجيب فى تصريح لـ"الدستور" أن السبب في الصعود هو ارتفاع أسعار الذهب العالمية حيث سجلت سعر الأوقية 1516 دولارًا، بعد خفض سعر الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

الذهب فى مصر عيار 18 سجل 588 جنيهًا للجرام.



الذهب فى مصر عيار 21 سجل 686 جنيهًا للجرام.



الذهب فى مصر عيار 24 سجل 784 جنيهًا للجرام.



الجنيه الذهب فى مصر 5488 جنيهًا.



أوقية الذهب سجلت 1516 دولارًا.