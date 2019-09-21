فيديو.. سباحة باراليمبية: أتمنى حضور منتدى شباب العالم

قالت لبنى مصطفى، أفضل سباحة باراليمبية مصرية، إنها تحلم بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشاركة في مؤتمرات الشباب، قائلة: "بتمنى أحضر معاك ياسيسي منتدى شباب العالم.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أنها بطلة سباحة وحاصلة على أكثر من 176 ميدالية محلية وعالمية.



وتابعت في حوارها مع الإعلاميين حسام الدين حسين وسمر نعيم، أنها قدمت ممن قبل عرض أزياء أمام الرئيس، وتحلم بأن تكون مذيعة في المستقبل.

