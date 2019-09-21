بالأعلام والهتافات.. المصريون في نيويورك يستقبلون الرئيس

احتشد المئات من أبناء الجالية المصرية في نيويورك، أمام مقر إقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رافعين الأعلام المصرية، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وعبر أبناء الجالية المصرية في نيويورك عن فرحتهم وحبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رافعين الأعلام المصرية،ومرددين العديد من الهتافات التي تؤكد دعمهم له وتأييدهم الكامل في رسالة تم توجيهها إلى العالم.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وصل إلى نيويورك؛ لرئاسة وفد مصر في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين التي تبدأ أعمالها، يوم الثلاثاء المقبل.



ومن المقرر، أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الجاري، كما يلتقي مع عدد من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة.



وتعالت هتافات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مقرات العديد من السفارات بالدول المختلفة،وذلك على أنغام الموسيقى والأغاني الحماسية الوطنية "أحلف بسماها".. و"تسلم الأيادي".. و"قالوا.. ايه".