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عالم

جوتيريش يشيد بتعاون الصين مع الأمم المتحدة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:02 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم السبت، بتعاون الصين مع المنظمة العالمية ومساهمتها لها، عشية الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية والتي توافق الأول من أكتوبر.

وقال جوتيريش في رسالة، قرأتها نائبته أمينة محمد، خلال حفل استقبال أقامته بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة بمناسبة العيد الوطني إن "الصين أصبحت مشاركا رئيسيا في عمل منظمتنا وتلعب دورا محوريا كركيزة للتعاون الدولي والتعددية. وتواصل الصين والأمم المتحدة العمل معا لمعالجة القضايا العالمية الملحة".

وذكر "أنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم للاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وهذا العام يوافق أيضا مرور 40 عاما على وجود الأمم المتحدة في الصين".

وأعرب جوتيريش عن أمله في العمل مع الصين بشأن تغير المناخ، قائلا "في الأسبوع القادم، سأعقد قمة حول العمل المناخي ستجمع قادة العالم للتصدي لهذا التحدي الملح. وسوف يكون الدور الريادي الصيني حاسما، فأنا أثني على الصين لعملها في مجال الحلول المناخية القائمة على الطبيعة، ولتعهدها بتحديث هدفها المناخي بحلول عام 2020".

وأشار جوتيريش إلى أن الصين رائدة أيضا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، قائلا "لقد أظهرت بلدكم التزاما قويا بالتنمية المستدامة، وأبرز شئ في هذا الصدد الهدف المتمثل في القضاء على الفقر والتعاون بين بلدان الجنوب".

وأضاف أن "الصين كانت أيضا منشأ خطة عملنا العالمية الأكثر شمولا لتحقيق المساواة بين الجنسين - إعلان بكين".

ولفت إلى أن الصين أصبحت شريكا ثابتا في ضمان أن تتمكن الأمم المتحدة من الاضطلاع بأنشطتها، باعتبارها ثاني أكبر مساهم في الميزانيات العادية وميزانيات حفظ السلام الخاصة بالمنظمة، وأن الصين توفر أيضا عددا كبيرا من أصحاب الخوذ الزرقاء الذين يعملون تحت علم الأمم المتحدة".

وقال "إنني ممتن بشكل خاص للدعم السياسي والمالي الذي تقدمه الصين لمساعدتنا في تحقيق عمل تنسيقي أقوى للتنمية المستدامة، ولصندوق ائتمان السلام والتنمية الذي تم إنشاؤه في عام 2016".

وذكر جوتيريش "أشكركم على التزامكم بالجهود الجماعية للأمم المتحدة الرامية إلى معالجة تحديات السلم والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية في أنحاء العالم، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في السنوات القادمة".

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