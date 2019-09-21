جامعة الاسكندرية تستقبل طلابها مع بداية العام الدراسي الجديد

بدأت كليات ومعاهد جامعة الاسكندرية اليوم السبت، استقبال ما يقرب من 180 ألفا من طلابها مع بداية العام الجامعي الجديد.



ويشهد العام الدراسي الجديد تطبيق نظام الساعات المعتمدة بمعظم الكليات، وسيتم تنظيم ندوات تعريفية وإرشادية حول هذا النظام ومزاياه وشروط القبول وأقسام الكليات المختلفة لمساعدة الطلاب فى الاختيار، وتوزيع دليل طلابي لكل كلية يتضمن جميع الخدمات التى تقدمها الكلية لطلابها، وتذليل الصعوبات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل العملية التعليمية لهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الطلابي الجامعي.



وأنهت جامعة الإسكندرية استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال تجهيز المنشآت الجامعية والمعامل والورش وأعمال الصيانة الدورية لكافة مرافقها لاستقبال الطلاب.



وأعلن مجلس جامعة الاسكندرية في اجتماعه الأخير عن استقبال أكثر من 1000 طالب وافد هذا العام بكليات الجامعة المختلفة بمرحلة البكالوريوس، مشيرًا إلى أن إدارة الوافدين بالجامعة ستقوم بالتعاون والمتابعة مع مكاتب الوافدين بالكليات لتذليل كافة العقبات التى قد تواجه الطلاب أثناء الدراسة.