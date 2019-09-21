تجديد حبس عاطل تحرش بفتاه بالسلام

قرر قاضي المعارضات بالسلام، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة في أحد شوارع مدينة السلام، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم "ع. م"، عاطل، تحرش بفتاة لفظيًا وجسديًا بأحد شوارع مدينة السلام.



كانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام أول من "م. م" موظف، يتهم فيه "ع. م" عاطل، بالتحرش بابنته لفظيًا وجسديًا، أثناء سيرها بأحد الشوارع القريبة من محل مسكنهم بمنطقة السلام.



وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول من القبض على المتهم.



وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه، وأنكر تحرشه بالفتاة ومعرفته بها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.