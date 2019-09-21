شاهد.. أول تعليق لـ هنا الزاهد بعد تعرضها لوعكة صحية

تعرضت الفنانة هنا الزاهد، لوعكة صحية شديدة خلال قضائها شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي.



ونشرت "الزاهد"، صورة دعاء شفاء المريض عبر حسابها على موقع "انستجرام"، ويقول الدعاء: "اللهم اشفني فأنت القوي لا شافي سواك.. اللهم أنت أعلم بوجعي.. ربي اشفيني شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل.. اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي".



وأثار حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، إعجاب ملايين من رواد التواصل الاجتماعي، منذ أيام، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، من بينهم دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وأحمد حلمي وياسر جلال، وفتحي عبدالوهاب، والإعلامية منى الشاذلي وغيرهم.