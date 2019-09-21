قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القطامية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم "ف.م. ع" عاطل، عثر بحوزته على كتب ومنشورات تابعة لجماعة إرهابية تهدد أمن الدولة.



كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة القطامية تفيد بأن المتهم منضم لجماعة محظورة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القطامية من القبض على المتهم وبحوزته كتب خاصة بالجماعة المحظورة ومنشورات خاصة بهم تهدد أمن الدولة ولاب توب به متعلقات ورسائل خاصة بهم.



وبسؤال المتهم أنكر التهم المنسوبة إليه وامتلاكه المضبوطات، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.