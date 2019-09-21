اليونان تدمج أطفال اللاجئين فى نظام التعليم

واصلت اليونان جهودها من أجل دمج الأطفال اللاجئين فى نظام التعليم فى البلاد من خلال التعاون من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتكون بذلك فى طليعة الدول الأوروبية التي تتعامل مع أزمة اللاجئين.



وتكثف الحكومة اليونانية جهودها بالتعاون مع الوكالات الانسانية المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى المحلية دون كلل لدمج الأطفال اللاجئين فى نظم التعليم وتلقت نتيجة لذلك إشادات واسعة النطاق.



وتفيد الأرقام الرسمية بأن أكثر من ثمانية آلاف طالب دمج تسجيلهم فى الفصول فى اليونان فى السنة الدراسية الأخيرة، ومن المنتظر أن يرتفع الرقم العام الدراسى الجديد.



وفى الوقت نفسه وضعت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة سلسلة من المواد التعليمية من أجل الساعين للحصول على حق اللجوء والمهاجرين يمكن ان يندرج فيها الطلبة فى اليونان مجانا مع توفير مدرسين باللغتين الإنجليزية واليونانية.