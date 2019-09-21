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اقتصاد

ترامب: لا حاجة للتوصل لاتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات 2020

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:47 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا حاجة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نهاية 2020، مشددا على متانة اقتصاد بلاده.

وأكد ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أمس الجمعة، أن "الناس يعرفون أننا نقوم بعمل جيد"، معتبرا، في ما يشبه استباق الأحداث، أنه على قناعة بأن ذلك لن يؤثر على نتيجة الاقتراع الرئاسي، مضيفا: "لا أعتقد أنني بحاجة إليه (الاتفاق) قبل الانتخابات".

وأضاف ترامب أن هذا ملف شائك، لا سيما في ما يتعلق بالملكية الفكرية، مضيفا: "نريد اتفاقا كاملا. اتّفاق جزئي لا يهمني"، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق "يمكن أن يحصل بسرعة، لكنه لن يكون الاتفاق الصحيح. علينا أن نقوم بالأمر بشكل صحيح".

وكرر ترامب التأكيد على أن علاقته بنظيره الصيني شي جين بينغ ممتازة، "لكن في الوقت الحالي لدينا خلاف صغير".

وقد انخرطت القوتان الاقتصاديتان الأكبران في العالم في حرب تجارية ترجمت كل منهما بفرض رسوم جمركية على سلع بقيمة مئات مليارات الدولارات، لكن صدرت عنهما في الأيام الأخيرة إشارات تهدئة.

وتطالب واشنطن السلطات الصينية بإنهاء ممارسات تجارية تعتبرها "غير شرعية"، خصوصا النقل الإجباري للتكنولوجيا الأمريكية والدعم الكبير للشركات العامّة في الصين والاستيلاء على الملكية الفكريّة.

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