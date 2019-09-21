قنفد صغير يعطل رحلة طيران في اسكتلندا

توقفت طائرة كانت تقوم برحلة جوية من مطار ستورنوواي إلى مدينة إنفيرنيس باسكتلندا، قبل الوصول إلى المدرج، بعد أن لاحظ قائد الطائرة عبور قنفد صغير من أمامها.



وأوقف الطيار الطائرة وعلى متنها 30 راكبا، وهي في طريقها إلى المدرج بمطار مدينة ستورنوواي بجزيرة "لويس أند هاري"، عندما نظر إلى أسفل ولاحظ شيئا يشبه الصرة بنية اللون أمام الطائرة.



وذكرت صحيفة (سكوتسمان) الاسكتلندية، أنه بعد أن انتظر الطيار لبضع دقائق للسماح للحيوان بالعبور بسلام، أبلغ قائد الطائرة الركاب بالسبب وراء توقف الطائرة.