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تكنولوجيا

شاهد.. "توس-1" و"أور-77" يستعرضان قوتهما النارية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:47 ص
جريدة الدستور
وكالات
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شاركت راجمة الصواريخ المعروفة باسم "توس-1أ" وقاذف الصواريخ "أور-77" (ميتيوريت) في المناورات الحربية "سنتر-2019"، والتي يشارك بها حوالي 128 ألف عسكري من 8 دول.

شهدت المناورات الحربية الإستراتيجية ضمن فعاليات "سنتر-2019" مشاركة كل من قاذف اللهب الثقيل وقاذف الصواريخ.

ففي مقطع مصور ظهرت القدرة النارية لكلا المنظومتين، في إطلاق النار وتدمير الأهداف.

راجمة الصواريخ "توس-1أ" عيار 220 ملم، دخلت خدمة الجيش الروسي قبل 10 أعوام السلاح الأكثر تدميرا لديه.

وتتميز "توس-1أ" بقدرتها على إطلاق كل الصواريخ التي لديها في غضون سبع ثوان، مستخدمة قذائف حارقة وحرارية، كما ويمكن تركيبها على دبابة من طراز "تي-72" ومصممة لتدمير التحصينات.

أما منظومة "أور-77" فهي قاذفة صواريخ ذاتية تستخدم لإزالة الألغام المضادة للدبابات.

وينفذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي سنتر – 2019" في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر2019، في ستة ميادين تدريب تابعة للقوات المشتركة وميداني تدريب تابعين للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وفي مياه بحر قزوين. إضافة إلى تدريبات منفردة لمكافحة جماعات مسلحة غير مشروعة ستنفذ في ميادين التدريب التابعة لجيوش الدول الشريكة.

ويشارك في المناورات حوالي 128 ألف عسكري من ثماني دول (روسيا والصين وباكستان وقرغيزستان والهند وكازاخستان وطاجيكستان وأوزباكستان)، وأكثر من 20 ألف وحدة من الأسلحة والتقنيات العسكرية وحوالي 600 طائرة وما يصل إلى 15 سفينة.

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