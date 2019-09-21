تجديد حبس مسجل انتحل اسم شقيقة "المتوفي" بالتجمع

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، تجديد حبس مسجل خطر انتحل اسم شقيقه "المتوفى" خشية ضبطه في التجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



أكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، استئجار عاطل شقة وانتحال اسم شقيقه "المتوفي" خشية ضبطه لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته بطاقة رقم قومي باسم شقيقه، وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة شقيقه "المتوفى" خشية ضبطه فى الأحكام الصادرة ضده.



تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، واللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.