انتظام الحركة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

شهدت الحركة المرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة سيولة مرورية وانتظمت حركة السير بميدان التحرير ومناطق وسط البلد وكوبري قصر النيل.



كما انتظمت حركة السير أعلى محور ٢٦ يوليو في الاتجاهين، وكذلك محور روض الفرج، كما شهد الدائري من المنيب إلى القاهرة الجديدة انتظام في حركة المرور.



كما انتظمت حركة المرور أعلى الطريق الدائري في العموم، كما شهدت الطرق الصحراوية السريعة سيولة تامة في حركة السير، وكذلك قطاع القاهرة الجديدة ومحور المشير وشارع الداون تاون حتى المستشفي الجوي.



وانتظمت الحالة المرورية بمحور صلاح سالم في الاتجاهين وكذلك محور جوزيف تيتو، وكانت حركة المركبات جيدة بميدان الجيزة وكذلك محاور ومداخل مدينة نصر.



وانتظمت حركة السير أعلى كوبري أكتوبر ومايو، حيث كانت حركة المرور جيدة أعلاهما، كما انتظمت حركة السير أعلى طريق كورنيش النيل في الاتجاه.



وشهد شارع فيصل انتظاما في حركة المركبات من ميدان الرماية حتى كوبري فيصل، وانتظمت حركة السيارات أيضا في شارع الهرم.



وتكثف الإدارة العامة للمرور، من جهودها لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات المرورية من الطرق.