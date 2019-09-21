الوظائف المتاحة بالتأمين الشامل في بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع محافظة بورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم السبت، عن توافر عدد من الوظائف المتاحة بالمنظومة الصحية الجديدة.



وأشارت، في بيان لها، إلى أن الوظائف المتاحة هي: رئيس للرعاية الصحية والعلاجية، رئيس لخدمات الدعم المؤسسي، مدير الشئون الإدارية، مدير الشئون الهندسية، مدير النظم والمعلومات والتحول الرقمي، مدير السلامة والصحة المهنية، مدير الشئون المالية، مدير إدارة الموارد البشرية، مدير المكتب الفني، مدير التخطيط والمشروعات، مدير الجودة، مدير مكافحة العدوى، مدير التسويق، مدير الإدارة القانونية، مدير المراجعة الداخلية، مدير رضا المتعاملين، مدير الامداد، مدير الرعاية الأولية، ومدير الرعاية الثانوية والثلاثية.



واشترطت الهيئة في المتقدم للوظائف السابقة أن يكون لديه خبرة في مجال الإدارة والوظيفة المتقدم لها لا تقل عن 3 سنوات، حاصل على دراسات عليا في مجال الإدارة، لا تقل درجته المالية عن الدرجة الثانية، أخر تقريرين كفاية بدرجة ممتاز، اتقان احدى اللغات الأجنبية، واتقان التعامل مع الحاسب الآلي.‎