حبس ربة منزل متهمة بالاتجار بالأقراص المخدرة بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس ربة منزل 4 أيام علي لاتهامها بحيازة أقراص مخدرة قبل الاتجار فيها بدائرة القسم.



ألقت قوة من مكافحة المخدرات بالقاهرة القبض مروة م ح م 29 سنة بدون عمل حال تواجدها بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتها 123 قرصا مخدرا، ومبلغ مالي 295 جنيها وهاتفا محمولا.



وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائها، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.