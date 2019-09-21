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الصحة

فوائد زيت شجرة الشاي من الرأس حتى القدمين

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:04 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يعد زيت شجرة الشاي من الزيوت النادرة التي لا ينتبه إلى أهميتها الكثيرون، لا سيما النساء، إذ إن هذا الزيت يعتبر صحيا لعلاج معظم مشكلات البشرة الرئيسية من قشرة الرأس وحتى القدمين.

نستعرض هنا 7 فوائد يمكن أن تجنيها المرأة، والرجال أيضا إن رغبوا، من زيت شجرة الشاي، وفق ما ذكرت موقع "ستاندرد ميديا".

بعد الحلاقة
عادة ما تترك حلاقة شعر الجسم بعض العلامات الحمراء، وللتخلص منها يمكن مزج بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وتدليك المناطق الحمراء في الجسم لتخفيفها وإزالة الألم الناجم عنها.

حب الشباب
أضيفي قطرات زيت شجرة الشاي إلى قليل من ماء الورد واستخدميه في غسل وجهك، فهذا من شأنه أن يساعدك في تجنب جب الشباب، أو قومي بترطيب قطنة بزيت شجرة الشاي ووضعها على أماكن الحبوب للعلاج.

أقدام سليمة
بإمكانك وضع بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى ماء دافئ، وضعي قدميك فيه لمدة 10 دقائق، ثم جففي قدميك بشكل صحيح. ومن شأن هذا الإجراء أن يخفف الحكة والالتهابات.

يزيل الثآليل
استخدمي القطن المبلل بزيت شجرة الشاي وضعيه على الثآليل والعلامات التي تظهر على الجلد، وبعد أيام ستجدي كيف أن هذه البثور قد زالت بسبب المفعول القوي لهذا الزيت.

قشرة الرأس
أضيفي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى كل من الشامبو والبلسم، من أجل التخلص من قشرة الرأس وكذلك حكة الفروة، واستخدمي هذا المزيج عند الحاجة واحرصي على عدم وضعه في عينيك.

حروق الشمس
يعتبر زيت شجرة الشاري المخلوط بزيت جوز مزيجا مثاليا لشفاء البشرة المحترقة من الشمس، كما أن المزيج نفسه يعمل مسكنا للأكزيما.

فطريات الأظافر
تعد شجرة الشاي مقاومة للفطريات، وتعمل بمثابة دواء مضاد، ومن هنا، ينصح بوضع قطرة من زيت شجرة الشاي مباشرة على الظفر المصاب، وفي غضون شهر يجب أن تلاحظي اختلافا في مظهر الأظافر.

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