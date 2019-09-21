حبس عاطل يتاجر فى الهيروين بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مسحوق الهيروين المخدر قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.



وكشفت تحقيقات النيابة انه عقب ضبط "صابر.ع" 35 سنة عاطل ومقيم شارع الزهور من شارع التروللي ـ دائرة قسم شرطة السلام أول، والسابق اتهامه فى القضية رقم 702 لسنة 2018م السلام أول " سرقة وسائل نقل" حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته مسحوق هيروين مخدر وزن 40 جراما، ومبلغ مالي 500 جنيه، وهاتف محمول.



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهن وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التى اصدرت قرارها السابق.