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رياضة

الهلال السعودي يحصد جائزة "من أجل الخير"

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:02 ص
جريدة الدستور
وكالات
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حصل نادي الهلال السعودي على جائزة الرياضة من أجل الخير ‏(sport For Good) كأفضل نادي في العالم يقدم الخير من خلال الرياضة.

وتسلم نادي الهلال السعودي الجائزة خلال منتدى الابتكار الاجتماعي والأخلاقيات العالمية (2019 SIGEF)، الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء تحقيق النادي السعودي للجائزة من خلال رعايته لدوري الأحياء في المملكة وحمايته لأطفال المدارس من التدخين وتبرعه بدخل المباريات من أجل الخير واستضافته للأيتام في كل مباراة.

وتحدث مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية في نادي الهلال، سعود السبيعي، عما يقدمه النادي في التطوع وحماية الأطفال من التدخين ورعاية كرة القدم في الأحياء ولذوي الإعاقة والايتام.

وأشار السبيعي إلى أن لدى النادي 18 ألفا و800 متطوع يخدمون المجتمع.

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