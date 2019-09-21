بدء الدراسة بمدارس الإسكندرية للعام الجديد

بدأت اليوم السبت الدراسة بجميع المراحل الدراسية في جميع مدارس محافظة الاسكندرية للعام الدراسي الجديد 2019 2020.



وقال وكيل أول مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية يوسف الديب في تصريح اليوم إن الدراسة انتظمت في 8 إدارات تعليمية بالمحافظة، مضيفا أن 42 مدرسة ما بين إنشاءات جديدة وتوسعات دخلت الخدمة هذا العام، بهدف تقليل كثافة الفصول الدراسية.



وأكد " الديب " أنه تم توفير كافة التجهيزات اللازمة بالمدارس ووصول الكتب الدراسية للمدارس لتسليمها فورا للطلبة، مع تذليل أي عقبات تواجه العملية التعليمية لتحقيق الهدوء والاستقرار اللازمين للطلبة.



وقامت مديرية أمن الإسكندرية باشراف اللواء اشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية بحملات لإزالة أي إشغالات او مركبات متروكة بجوار المدارس.



وكلف مدير الأمن سيارات الدورية والنجدة بتكثيف المرور على المدارس لضبط أي مخالفات او معاكسات والعمل علي راحة الطلبة، وانتظام العملية التعليمية دون وقوع اي مشاكل او صعوبات.