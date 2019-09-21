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حوادث

حبس عاطلين لاتجارهما فى الفودو والاستروكس بالسلام

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:59 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قررت نيابة السلام الجزئية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة من الفودو والاستروكس للاتجار فيها بدائرة القسم.

البداية عقب ضبط كل من أسامة ب م ف 20 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 5779 لسنة 2015 السلام ثان "شروع فى قتل"، وعباس إ ر م 33 سنة عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 3 حكم حبس جزئي "تبديد" بإجمالي حبس سنتين وشهر حبس، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت 250 جراما، و199 كيس تحوي كمية من مخدر الاستروكس وزنت حوالي 600 جرام ومبلغ مالي 310 جنيهات و٢ هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما.

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