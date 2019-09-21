"بوينج" تختبر طائرة مسيرة للتزود بالوقود جوا

اختبرت شركة "بوينج" بنجاح أول طائرة مسيرة للتزود بالوقود جوا من طراز MQ-25 Stingray.



وجاء في بيان نشره موقع الشركة أن الاختبار جرى بالتعاون مع البحرية الأمريكية. وقال البيان إن الطائرة المسيرة قامت برحلة مستقلة بقيادة طياري شركة "بوينج" الذين تحكموا فيها من مركز القيادة الأرضي في مطار MidAmerica بمدينة ماسكوتا.



وأشار البيان إلى أن الطائرة أقلعت من المدرج لتحلق بمسار محدد مسبقا، مضيفا أن الاختبار أكد المواصفات الرئيسة لتحليق الطائرة واستجابتها لمركز القيادة الأرضي.



وكانت وسائل ألإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن شركة "بوينج" وقعت مع البنتاغون اتفاقية إنتاج 4 طائرات بحرية مسيرة للتزويد بالوقود جوا، مقابل 805 ملايين دولار وتسليمها للبحرية الأمريكية عام 2024.



يذكر أن MQ-25 Stingray مخصصة لتزويد المقاتلات البحرية FA-18 Super Hornet بالوقود في الجو، فضلا عن طائرات الحرب الإلكترونية FA-18 Super Hornet من صناعة "بوينج" ومقاتلات الجيل الخامس "إف-35" من صناعة شركة "مارتن لوكهيد".