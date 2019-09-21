بالفيديو.. سبب تأخر "سويوز" بالالتحام بالمحطة الفضائية

كشف رائد الفضاء الروسي، ألكسندر سكفورتسوف، عن السبب الذي أدى لتأخر التحام مركبة "سويوز" بالمحطة الفضائية الدولية مؤخرا.



وقال سكفورتسوف في رسالة وجهها للمركز الروسي المتخصص بالإشراف على رحلات الفضاء "إن المشكلات التي واجهت مركبة Soyuz MS-14، والتي أخرت التحامها بالمحطة الفضائية الدولية مؤخرا سببها خلل في عمل منظومة الالتحام (كورس) الموجودة في المحطة، فأحد كوابل تلك المنظومة (كابل رقم 705) كان منفصلا عن المأخذ الخاص به".



وأشار رائد الفضاء إلى أنه أصلح الخلل ووصل الكابل لتستعيد منظومة "كورس" عملها بشكل طبيعي، وتصبح جاهزة لاستقبال المركبات الفضائية في المستقبل.



وكان من المفترض أن تلتحم مركبة Soyuz MS-14 بالمحطة الفضائية الدولية في الـ 24 من أغسطس الفائت، لكن الخلل الذي أصاب منظومة الالتحام أجبر المركبة على الدوران ليومين بالقرب من المحطة لتلتحم بها في الـ 26 من الشهر نفسه.



ونقلت المركبة المذكورة إلى محطة الفضاء الدولية الروبوت "فيودور" الذي طوره الخبراء الروس ليكون روبوتا قادرا على العمل في الفضاء، ويستخدم مستقبلا في القيام بمهمات صعبة يعجز الإنسان عن القيام بها على سطح القمر بعض كواكب المجموعة الشمسية.