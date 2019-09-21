5 كوريين جنوبيين يقيمون في ليبيا رغم حظر الحكومة

أتضح أن 5 مواطنين كوريين جنوبيين جميعهم يقيمون في ليبيا بدون إذن من الحكومة بعد أن حددت الحكومة ليبيا دولة محظور السفر إليها.



وفقا لما ذكره النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم "لي سوك-هيون"، يوم أمس الجمعة، فإن عدد الكوريين الجنوبيين الذين يقيمون في الدول المحظور السفر إليها يبلغ حاليا 1،597 شخصا، حسب معلومات مزودة من قبل وزارة الخارجية وهيئة الشرطة الوطنية.



وبالتفاصيل، بلغ عدد المقيمين في: العراق 1541 - أفغانستان 39 شخصا - بعض مناطق الفليبين 7 أشخاص - ليبيا 5 أشخاص.



ومن بينهم، يقيم الكوريون في ليبيا، بدون الحصول على إذن من وزيرة الخارجية من كوريا، ولذلك قامت الحكومة بإبطال صلاحية جوازاتهم في أبريل الماضي.



كما أن هناك 3 كوريين في اليمن من 5 مقيمين كوريين فيها وهم أيضا يقيمون بصورة غير شرعية.



وقال النائب البرلماني "لي" إن المواطنين في هذه الدول هم مقيمون فيها قبل فرض حظر السفر إليها، حيث يصرون على البقاء لمواصلة عملهم هناك.



وقال "إن المواطن الذي تم اختطافه في ليبيا في مايو الماضي كان مقيما هناك، موضحا أن الأمر يتطلب تطبيق إجراءات إدارية فاعلة مثل إصدار أمر تسليم جواز السفر للحد من تعرض مواطنينا للخطر المحتمل في هذه الدول".