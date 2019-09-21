سول تستضيف معرض "أديكس" للدفاع الشهر المقبل

أعلنت وزارة الدفاع بسول اليوم السبت، أنه من المقرر أن تستضيف كوريا الجنوبية معرضا للفضاء والدفاع الشهر المقبل.



سيفتتح معرض سول الدولي للفضاء والدفاع "أديكس" في الـ15 من أكتوبر وحتى الـ20 من نفس الشهر في مطار "سول" في مدينة سونجنام جنوبي سول، ومن المتوقع أن يجمع المعرض 430 شركة متخصصة في صناعة الأسلحة من 34 دولة، وفقا للوزارة.



وأوضحت الوزارة في بيان أن الحدث بمثابة فرصة رائعة لشركات تصنيع الأسلحة العالمية لترويج منتجاتها وكذلك بالنسبة للحضور الذين ستتاح لهم فرصة الإطلاع على أحدث التقنيات في صناعة الطيران والدفاع وغيرها من الأسلحة.



ومن المخطط أن يشمل المعرض مختلف أنواع الطائرات والطائرات المسيرة وأنظمة الأسلحة بما في ذلك ما يشمل المقاتلتين F-15K وKF-16 ودبابات القتال K2 ونظام إطلاق الصواريخ المتعددة "تشونموو" وغيرها.



وسيتمكن الحضور أيضا من مشاهدة عرض طيران عسكري لفرقة "بلاك إيجلز" وكذلك عروض أخرى لفرق مدنية من خارج البلاد، وفقا للوزارة.



هذا ومن المخطط أن يتم عقد عدة اجتماعات وحلقات دراسية بحضور أكثر من 95 وزير وقائد دفاعي وخبير من 54 دولة على هامش المعرض، حيث سيعملون على ترويج الدبلوماسية الدفاعية بنشاط، وفقا للوزارة.



يذكر أن "أديكس" انطلق لأول مرة عام 2007 ويعقد كل عامين منذ ذلك الحين.