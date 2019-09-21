بكين وواشنطن تختتمان محادثات تجارية على مستوى نواب الوزراء

عقدت الصين والولايات المتحدة محادثات تجارية على مستوى نواب الوزراء هنا يومي الجمعة والسبت، وأجريتا مناقشات بناءة حول القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.



كما ناقش الجانبان بعناية الترتيب المحدد للجولة الـ13 من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة والمقرر إجراؤها في شهر أكتوبر بواشنطن.



واتفق الجانبان على مواصلة الحفاظ على تواصل حول القضايا ذات الصلة.