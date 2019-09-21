الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتوقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 23- 33

شبين الكوم 23- 33

طنطا 22- 32

دمنهور 22-31

الإسكندرية 24- 29

بلطيم 23- 29

مطروح 21- 28

السلوم 20- 29

سيوة 19- 33

بورسعيد 24- 29

دمياط 23 -28

الزقازيق 23 -33

الإسماعيلية 21 -34

السويس 22 -34

العريش 23- 30

رفح 22 -30

رأس سدر 25 -34

نخل 20 -32

نويبع 25 -35

طابا 24- 33

كاترين 21 -34

الطور 26- 32

شرم الشيخ 29- 36

الغردقة 27 -36

مرسى علم 26 -35

الفيوم 23 -34

بنى سويف 23 -34

المنيا 23 -35

أسيوط 23 -35

سوهاج 24 -37

قنا 25 -39

الأقصر 26 -40

أسوان 27 -42

أبوسمبل 29 -40

الوادى الجديد 25 -36

شلاتين 28 -37

أبورماد 27 -36

حلايب 30 -34

رأس حدربة 29 -33