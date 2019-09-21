اليوم.. "مناقشة الوعى بالأنثى فى الخطاب السردى" بمركز الحرية

تستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت٬ ندوة لمناقشة كتاب "الوعي بالأنثى فى الخطاب السردي المعاصر بين الأدبين العبرى والعربي" من تأليف الباحثة الدكتورة ندى يسري.



ويتناول الكتاب بالنقاش والعرض والتحليل كل من: د. أشرف منصور، أستاذ الفلسفة كلية الآداب –جامعة الإسكندرية٬ الكاتبة رباب كمال٬ ويدير اللقاء د. إيمان أيمن، مدرس مساعد الأدب العبرى بكلية الآداب –جامعة الإسكندرية.



يقع الكتاب في 180 صفحة ترصد فيه الباحثة٬ بالتحليل والنقد الخطاب الذكوري في عملين سرديين معاصرين ينتمي كل منهما للعصر الحديث، أحدهما كتبه رجل شرقي هو الكاتب الدكتور يوسف زيدان من خلال رواية "ظل الافعى"، والأخرى هي رواية "زوج وزوجة" للكاتبة الإسرائيلية تسرويا شاليف.



ويرصد الكتاب آليات التشكيل الفني والوسائل الفنية التي استعان بها كل منهما ليبلور وعيه ورؤيته للأنثى.