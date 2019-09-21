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الثقافة

انطلاق الدورة الــ12 لمهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:28 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تنطلق في الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت٬ فعاليات مهرحان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته الثانية عشرة لعام 2019، تحت شعار "وطن بلا حدود" على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، ويستمر حتى 26 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة متمثلة فى قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وصندوق التنمية الثقافية وبالتعاون مع وزاراتى الاّثار والسياحة، متمثلة فى هيئة التنشيط السياحى وبالتنسيق مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

ويُشارك فى المهرجان أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتحل أفريقيا ضيف شرف المهرجان، ومن أماكن العروض التى ستقام بها فعاليات المهرجان قلعة صلاح الدين وقبة الغورى وساحة الهناجروحديقة الحرية وشارع المعز الذى سيشهد أكبر كرنفال شعبى لفرق الدول المشاركة فى شارع المعز بأزيائهم وأعلامهم من بوابة الفتوح.

كما تًقام احتفالية ملتقى الأديان فى دورته الخامسة تحت شعار "هنا نصلى معًا" بالشموع فى مجمع الأديان بمصر القديمة يوم 25 سبتمبرتشارك فيه معظم الدول فى قداس كونى مع الجمهور.

وتختتم فعاليات المهرجان يوم 26 سبتمبرالجارى بقلعة صلاح الدين، حيث يتم تكريم كوكبة من العلماء ورجال الدين منهم اسم الراحل العالم مصطفى محمود، واسم الراحل الشيخ محمود على البنا "صوت لايغيب"، بالإضافة لتكريم القديسة فيرينا، وأندرياس جياكوماكيس من اليونان، والدكتورة عطا الفونسين "بهجة الحياة" من الكونغوبرازفيل.

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