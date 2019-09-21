الليلة.. مناقشة رواية "تمار" للكاتبة مي خالد بمكتبة ببلوتيكا

تعقد في السابعة من مساء اليوم السبت٬ بمكتبة ببلوتيكا٬ مناقشة وحفل توقيع رواية "تمار" للكاتبة الروائية مي خالد، والصادرة عن دار العربي للنشر والتوزيع.



تطغى على رواية "تمار" الثنائيات المتجاذبة المتنافرة في آن٬ فكما أن التوأمتين (تقى وتمار) نمتا وكبرتا في نفس الرحم٬ ولدتا في نفس التاريخ وإن سبقت إحداهما الأخرى بدقائق٬ إلا أنهما تنافرتا على طرفي نقيض فيما بعد.



فبينما تقى كانت من نصيب جدتها ذكية٬ حيث سجل ميلادها بسجل مدني حي الدرب الأحمر الشعبي٬ تربت في شوارعه٬ وتعلمت في مدارسها، ورغم صداقتها لــ"ميراي" إلا أنها جاءت متشددة في أفكارها٬ دائمة الاستغفار عن خطايا لم ترتكبها٬ منطوية على نفسها في عزلة عن العالم وعن الحياة٬ حتى أنها تنسج في خيالها قصة وهمية عن اغتصاب خالها جمال لها.