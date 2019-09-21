اليوم.. "دور مصر فى إفريقيا" بمركز طلعت حرب الثقافى

بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد الإفريقي، يُقيم مركز طلعت حرب الثقافى بالسيدة نفيسة٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ في السابعة مساء اليوم السبت، أمسية جديدة من أمسيات صالون "ذاكرة الوطن.. مشروع للمستقبل"، بعنوان "الاتحاد الإفريقي ودور مصر في إفريقيا".



ويدير الصالون الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي، ويتناول مستقبل العلاقات المصرية الإفريقية وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي واللوجستي للدول الإفريقية.



ويستضيف الصالون الدكتور رمضان قرني، نائب رئيس هيئة الاستعلامات، والدكتورة سالي فريد، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة.



يشار إلى أن "الاتحاد الإفريقي" هو منظمة دولية تتألف من 54 دولة إفريقية، وتأسس الاتحاد في 2002، متشكلًا خلفًا لمنظمة الوحدة الإفريقية، تُتّخذ أهم قرارات الاتحاد في اجتماع نصف سنوي لرؤساء الدول وممثلي حكومات الدول الأعضاء من خلال ما يسمى بالجمعية العامة للاتحاد الإفريقي.