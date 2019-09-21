"شهيد مظاهرات الإسكندرية" يرد على شائعة وفاته ويطالب بتحرى الصدق

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار شائعة وفاة أحد المواطنين يدعى محمد أبوليلة، مسئول في مكتب أوربيت تورز بالإسكندرية، في مظاهرة أمس الجمعة في الإسكندرية.



وخرج محمد أبوليلة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ ليؤكد أنه حي يرزق، نافيا ما تردد من شائعات حول خبر وفاته.



وقال "أبوليلة"، في منشور له: "يعني ينفع كدا.. والله أنا حي أرزق، يا ريت الناس تبطل تنشر أي كلام وخلاص، شير يا جماعة لو سمحتم".



كما أرفق "أبوليلة" بعض المنشورات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أنه أصيب بطلقة خرطوش أثناء خروج في أحد المظاهرات بحي سيدي بشر، أمس الجمعة، على يد قوات الأمن، وهي الشائعة التي تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حتى أطلق عليه "شهيد مظاهرات الإسكندرية"، والذي تعاطف الكثير مع خبر وفاته والذي هو شائعة في الأساس.



واستمرت هذه الشائعة في الانتشار حتى خرج "أبوليلة" ونفى ذلك بنفسه، مطالبًا بتحري الصدق قبل نشر أي أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، لاكتساب تعاطف المواطنين من قبل تيارات مختلفة.