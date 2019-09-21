مصر فى المركز الـ22 بمجال السياحة الثقافية من بين 140 دولة

احتلت مصر المركز الـ ٢٢ عالميا في مجال السياحة الثقافية، وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019.



وأشار التقرير إلى أن مصر دولة رائدة، فهي تحتضن أشهر المعالم الأثرية في العالم، مما وضع مصر في المركز الرابع فيما يتعلق بمعدلات البحث عن السياحة الثقافية على الإنترنت، والمركز الـ38 من حيث مواقع التراث العالمي الثقافي.



ويقيس هذا التقرير معايير تنافسية السفر والسياحة في 140 دولة حول العالم، ويأخذ في الاعتبار أطر السياسات التي تضعها الدول والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع السياحة والتي تساهم بدورها في رفع تنافسية الدول.



كما ساهمت جهود الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية في تحسن ترتيب مصر في التقرير بصورة عامة، بمعدل 87 نقطة لتحتل المركز رقم 44، حيث احتلت مصر المركز الـ 98 في مؤشر تنفيذ التشريعات البيئية، والمركز الـ 53 فى مؤشر استدامة تطوير خدمات السفر والسياحة.



وأوضح التقرير أن مصر تعد من أهم الوجهات السياحية التي تتمتع بالمقومات الطبيعية ومنها الشواطئ التى تعتبر مصدرا هاما لاجتذاب السائحين، خاصة في ظل التنافسية السعرية للمقصد المصري.