أسعار أراضى الإسكان الأكثر تميزًا المطروحة بدمياط الجديدة

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على جهاز المنصورة الجديدة، إنه يجرى حاليًا تسجيل 115 قطعة أرض للإسكان الأكثر تميزًا بمنطقة بارك دمياط، والتي أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرحتها وحجزها عبر الموقع الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير.



وأضاف رئيس الجهاز، أن سعر المتر بدون نسبة التميز 4065 جنيهًا، وتتراوح نسبة التميز ما بين 1.160% إلي 1.190% تضاف على قيمة الأرض، مشيرًا إلى أن المساحات المطروحة ما بين 395 متر2 إلي 554 متر2، ويتم سداد جدية حجز الأرض بقيمة 350 ألف جنيه، وتقدر قيمة الأرض تتراوح ما بين 1.800 مليون جنيه إلي 2.300 مليون جنيه.



وفيما يخص الاشتراطات البنائية، أوضح رئيس الجهاز، أن نسبة البناء من المساحة الكلية للأرض 50%، وتتكون من أرضي ودورين، لافتًا إلي أنه سيتم تسلم الأراضي 31 مارس 2020.

