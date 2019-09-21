أماكن وأسعار أراضى الإسكان الأكثر تميزًا المطروحة بمدينة بدر

كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، عن 23 قطعة أرض بالإسكان الأكثر تميزًا بمنطقة الحديقة المركزية ضمن الطرح الجديد لأراضي الإسكان الأكثر تميزًا، موضحًا أن سعر المتر يصل لنحو 3240 جنيهًا بدون نسبة تميز.



وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أن حجم مساحات المعروضة بالمدينة يبدأ من 524 م2 إلى 620 م2، ويتراوح سعرها بعد إضافة نسبة التميز ما بين 1.8 إلى 2.2 مليون جنيه، ويتم سدد جدية حجز بقيمة 350 ألف جنية، ويتم استكمال 50% من قيمة الأرض، بالإضافة إلى نسبة من 1% إلى 0.5% لمجلس الأمناء، لافتًا إلى أن باقي ثمن الأرض يسدد قبل الاستلام.



وفيما يخص الاشتراطات البنائية، أشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلي أن نسبة البناء من المساحة الكلية للأرض 50%، ويتكون المبنى من أرضي ودورين.