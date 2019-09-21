أماكن وأسعار أراضى الإسكان الأكثر تميزًا المطروحة فى 6 أكتوبر

كشف المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن تصيب المدينة من إجمالي طروحات الأراضي الأكثر تميزًا يصل إلى 68 قطعة أرض بمنطقتيين بالمدينة، 18 قطعة بمنطقة الحي المتميز بجوار اتحاد الكرة، وسيتم تسليمها نهاية شهر أكتوبر المقبل، ويصل سعر متر لـ5355 جنيه بدون نسبة تميز، و50 قطعة بالمنطقة المحصورة بين القرية السياحية الثانية والثالثة بجوار نادي الصيد، ويسجل سعر المتر بها نحو 6285 جنيهًا.



وقال"الشربيني"، إن مساحات القطع بالمنطقة المحصورة بين المنطقة السياحية الشمالية الثانية والثالثة بجوار نادي الصيد تتراح ما بين 660 و1015 متر مربع، ويسجل سعر المتر نحو 6285 جنيه، وتضاف 1.2% نسبة تميز على سعر المساحة الكلية للأرض، ويصل إجمالي سعر القطعة ذات مساحة 1015م2 نحو 7.780 مليون جنيه.



وأضاف أنه فيما يخص أرض منطقة الحي المتميز بجوار اتحاد الكرة، تتراوح المساحات ما بين 500 و833 متر مربع، ويسجل سعر المتر 5355 جنيه، بالإضافة إلى 1.2 % نسبة تميز، ويبلغ سعر القطعة ذات مساحة 833 مترًا نحو 5.132 مليون جنيه.



وأوضح رئيس الجهاز، أن النسبة البنائية لا تزيد عن 40% للدور الأرضي، وعدد الأدوار تتكون من بدوم وأرضي ودورين.



