"أجاى" يكشف حقيقة رحيله عن الأهلى

أكد النيجيرى جونيور أجاى، لاعب فريق الأهلى، على صعوبة مباراة فريقه أمام نظيره الزمالك والتى تمكن الفريق الأحمر من الفوز بنتيجة 3/2 والتتويج ببطولة كأس السوبر المصرى.



وكان الأهلي قد فاز ببطولة السوبر للمرة الـ11في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة باستاد الجيش المصري في برج العرب.



وقال "أجاى" خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "on sport"، إنه دائما لا يهتم بالمشاركة بالتشكيل الأساسى للفريق الأحمر فالفوز دائما يكون للجميع وعند الاستعانة به بالمباريات أبذل أقصى جهد لإثبات نفسه.



وعن حقيقة رحيله عن الأهلي، قال "أجاى" إنه لا يرغب فى الرحيل عن القلعة الحمراء ولديه عقد مستمر خلال الفترة المقبلة وفكرة الاستغاء هذا الأمر ليس قراره ولكن يوجد أشخاص مسئولين عن هذا الأمر.