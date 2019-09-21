الهدوء يُسيطر على شوارع الشرقية

سادت حالة من الهدوء، بشوراع محافظة الشرقية، تزامنا مع دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر ضد النظام، وسارت الحركة اليومية بالشوارع دون عوائق أو مشكلات أو تجمعات.



و على الرغم من أن محافظة الشرقية هى مسقط رأس الرئيس المعزول، وعدد من القيادات الإخوانية المعروفة؛ إلا أن الشواع خلت تماما من أى مظاهرات أو احتجاجات، وسارت الحركة اليومية فى مسارها العادى، دون حتى تأمين للميادين الرئيسية ضد الاحتشاد.



وعن ميادين المحافظة الرئيسية بمدينة الزقازيق، فقد خلى ميدان المحافظة وميدان المحطة وميدان القومية من أى تظاهرات، واحتشد الشباب على المقاهى لمتابعة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك.



وعن قرية العدوة مسقط رأس المعزول محمد مرسى، فقد خلت تماما من أى تجمعات، أو مظاهرات، وسارت الحركة طبيعية من صباح الجمعة وحتى نهاية اليوم.



وكان عدد من فلول جماعة الإخوان الإرهابية، والهاربين خارج مصر قد أطلقوا دعوات فاشلة للتظاهر ضد النظام المصري، وقد نشرت القنوات الكاذبة بعض الصور والفيديوهات الكاذبة والتى تصور وجود مزاهرات، على عكس الوضع الطبيعى بشوارع محافظات مصر.