بالصور.. هدوء فى شوارع المنيا

شهدت شوارع المنيا، هدوء وحركة طبيعية من المواطنين والسيارات، حيث انتظمت شوارع المدينة والمحلات التجارية في الانتظام بصورة طبيعية معتادة ولم تخلو تعليقات المواطنين التي دارت عن مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي والسخرية من الدعوة للخروج بثورة وهي الدعوة التي أطلقها أحد الأشخاص الهاربين خارج مصر ونالت سخرية المواطنين.



وكانت منطقة أبو هلال بحي جنوب مدينة المنيا والذي يعد معقل التيارات الإسلامية حيث يوجد به مسجد عمر بن الخطاب والذي كان المعقل الرئيسي لجماعة الإخوان الإرهابية ومسجد الرحمن معقل الجماعات الإسلامية قد شهدت هدوء وحركة طبيعية بصورة شبه يومية ولم تحدث أي تجاوزات بهذه المنطقة.

