بالصور.. محافظة القاهرة تزيل 14 عقارًا بعشش المدابغ

قامت الأجهزة التنفيذية والقيادات الشرطية بإزالة عدد 14 عقارًا وعدد 2 مقهى بمنطقة عشش المدابغ، بقيادة اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وبرفقة اللواء مدير أمن القاهرة ومدير قطاع الجنوب ومدير إدارة شرطة المرافق وبإشراف اللواء علاء خليل، رئيس حى مصر القديمة.



وقال اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة، في تصريحات له، إنه تم تسكين عدد 14 أسرة مستحقة و30 غير مستحقة ونقلهم بكامل متعلقاتهم إلى مدينة بدر بواسطة أتوبيسات الهيئة وسيارات الحي إلى مساكنهم الجديدة.



وأشار "فؤاد" إلى أن العمل جاري على قدم وساق حتى يتم الانتهاء الكامل من تطوير وتحويل المناطق العشوائية جميعها إلى مناطق حضارية تليق بالمواطنين.



ولفت نائب محافظ القاهرة إلى أن أعمال الإزالة والتسكين جاءت فى إطار خطة الدولة لإزالة العشوائيات واهتمامها الشديد على جعل المناطق العشوائية أكثر تحضرا.